フィギュアスケート女子で２０１６年世界ジュニア覇者の本田真凜さんが初プロデュースするコスメブランド「Ｌｕａｒｉｎｅ（ルアリン）」のローンチ発表会が４日、都内で行われた。淡いブルーと月がコンセプトの舞台に、真っ白な衣装でさわやかに登場した本田さんは「一切妥協せず、自分が一生使いたいというものを作りました」と笑顔で話した。「長年の夢だった」というコスメブランドのプロデュース。２４年の現役引退後、