元DeNA監督のアレックス・ラミレス氏（51）の妻のラミレス美保さんが3日放送の「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。夫の愛情表現について語った。この日のテーマは国際結婚。タレントのアンミカが国際結婚した夫について、愛情表現や褒め言葉がストレートだと明かすと、美保さんもラミレス氏について「そうですね」と明言した。ラミレス氏は友人に会うと「Mywifeはsobeautifulで、ご飯作る