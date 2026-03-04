きょうは関東から九州は晴れて、気持ちの良い青空が広がるでしょう。雨上がりの翌日ということで、花粉が大量に飛散しそうです。花粉を部屋に持ち込まないことが大事なので、払ってから入るとよさそうです。【画像で見る】花粉「極めて多い」地域は…岩手・青森・北海道の太平洋側あす朝にかけ大雪になるところも雨や雪をもたらしている低気圧は、関東からは離れて北日本に接近する見込みです。このため、岩手県、青森県、北海道