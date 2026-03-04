4日午前、三重県の伊勢市や志摩市など広範囲で大規模な停電が発生し、一時最大でおよそ14万戸に影響が出ています。鉄道にも運転の見合わせや遅れが出ています。記者「JR松阪駅です。停電の影響で電車が止まったということで、窓口には乗客の長い列ができています」JR東海によりますと、紀勢線の六軒駅〜松阪駅間で停電が発生したため、一部の列車に遅れが発生しているということです。中部電力パワーグリッドによりますと、4日午前