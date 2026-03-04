【ジャカルタ共同】インドネシア当局は2日、ジャカルタ近郊の西ジャワ州ボゴール県で日本人13人を拘束した。特殊詐欺拠点の摘発に絡んでいるとしており、詐欺に関与した可能性がある。在インドネシア日本大使館が4日明らかにした。東南アジアでは、ホテルなどに潜伏し特殊詐欺に関わる日本人の摘発が相次いでいる。日本大使館によると、同種の事例であれば、インドネシアでの邦人摘発は初めてとなる。日本大使館は「詳細を確