サンリオは、東京・田園調布の直営店「いちごのお家」をオマージュしたいちご型の展示施設をダイバーシティ東京 プラザ(東京・お台場)にて3月6日~7月12日の期間限定でオープンする。1983年から2011年まで田園調布にあった「いちごのお家」は、サンリオのキャラクター「ボタンノーズ」が住むお家をモチーフとした、いちごの形をした外観の建物。1階はグッズショップ、2階はレストランとパーラー、3階にイベントスペースを併設した複