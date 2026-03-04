元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『フルタの方程式【古田敦也 公式チャンネル】』で公開された動画に出演。2013年に開催された「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」の台湾戦を振り返った。中田翔氏○2013年WBCの台湾戦で放った決勝犠打スタッフから「やっぱり日の丸を背負う大会はいつもと違いますか?」と聞かれ、中田氏は「僕は違いましたね。一球一球そうでしたし、まず球場の雰囲気が違う。っていうので