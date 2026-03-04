ユートレジャーは、東宝株式会社とコラボレーションした「『ゴジラ-1.0』ミニフィギュアゴールドモデル」の予約受付を3月3日から4月6日の期間限定で予約受付を行う。100体の数量限定。このたびの新作は、劇中で使用した3Dデータを元に、熟練したジュエリー職人により立体化。約1?というサイズながら、躍動感と金属になった時の美しさのバランスにこだわり抜き、ゴジラの魅力を緻密に表現した。価格は121,000円。専用の木製ディス