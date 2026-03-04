相続税は、一定の基礎控除額の範囲内であれば課税されません。そのため、「財産が多くないから心配はいらない」と考える人もいるでしょう。ただし、相続税がかからない場合でも、遺産分割の手続きや名義変更などの対応は必要になります。 本記事では、相続税が発生しないケースの基準を確認するとともに、税金がかからない場合でも押さえておきたい手続きや準備について整理します。 まずは相続税の基礎控除額