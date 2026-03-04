バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「たまごっち カラフルマルチチャーム」を2026年3月 第2週より発売する。全6種で価格は300円。2026年3月 第2週発売「たまごっち カラフルマルチチャーム」(全6種・300円)「たまごっち カラフルマルチチャーム」は、マスコット部分とシリコンバンドの色がリンクしていて可愛いカラフルなたまごっちのチャーム。シリコンバンドは長さ調節ができるため、バッグにつけたりコードまとめにつかっ