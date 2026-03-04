【モデルプレス＝2026/03/04】元乃木坂46の樋口日奈が3月3日、自身のInstagramを更新。姪たちとのプライベートショットを公開した。【写真】28歳元乃木坂「ゼロ距離で尊い」姪っ子に密着する素の姿◆樋口日奈、姪たちとのプラべショット公開樋口は「3月3日 叔母記録」と記し、姪たちとの写真を複数枚投稿。砂にアンパンマンを書いている樋口とそれを見ている姪や、一緒にぬいぐるみで遊んでいる様子や、おしるこの白玉を姪に「あー