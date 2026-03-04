“韓国のイチロー”ことイ・ジョンフ（サンフランシスコ・ジャイアンツ）が、2026年シーズン中、ヒット1本につき10万ウォン（約1万円）を障害児のリハビリ治療費として寄付することを決定した。去る2月28日、障害者支援団体のプルメ財団はSNSを通じて、イ・ジョンフが財団を通じて寄付活動を行うと明かした。【写真】父は元中日、名古屋生まれのイ・ジョンフとは？動画のなかでイ・ジョンフは、「リハビリ治療は、マラソンに例える