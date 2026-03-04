「京都北白川 ラーメン魁力屋」（以下：魁力屋）は、2026年3月4日(水)から、グランドメニューのリニューアルを実施した。【商品画像】新名物「ぶたから」や新作ラーメンはこちら2005年6月に京都の北白川で誕生した「魁力屋」は、現在、全国に177店舗を展開しているラーメンチェーンだ。看板商品は、あっさりしている中にもコクがある「京都背脂醤油ラーメン」。サイドメニューも充実していて、人気No.1の「焼きめし」は魁力屋こだ