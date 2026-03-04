メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で、春の訪れを告げる「アオモジ」の花が見頃を迎えています。 「アオモジ」は、クスノキ科の落葉樹で、5mmほどの淡い黄色の花を春に咲かせます。 尾鷲市南浦の山の斜面では、ポップコーンのような形の花が枝いっぱいに咲き、暖かい日差しの中、潮風に揺られています。 地元の住民によりますと、今年は暖かい日が続いた影響で、例年と比べ1週間ほど早く開花しました。