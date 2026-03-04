メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県伊勢市など、三重県内の広い範囲で4日朝から大規模な停電が発生し、一時約14万戸が停電しました。 中部電力パワーグリッドによりますと午前9時10分ごろ、三重県松阪市や伊勢市など広い範囲で大規模な停電が発生しました。 午前9時45分時点で9つの市や町で約14万戸が停電し、午前11時半時点でも松阪市など4つの市や町で9150戸が停電しています。 停電の原因はわかっておらず調