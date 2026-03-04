メ～テレ（名古屋テレビ） 今年秋に愛知県を中心に開催されるアジア・アジアパラ競技大会を前に、春日井市の駅で、刃物を持った不審者が現れたことを想定した訓練が行われました。 訓練はJR春日井駅で行われ、警察官や駅の職員合わせて約30人が参加しました。 職員が駅構内で刃物を持った男がいるのを発見して110番通報し、駅の利用者を避難させました。 そして駆け付けた警察官が警棒や盾を使って男を取り押さえま