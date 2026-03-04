瀬戸内麦推進協議会(吉原良一会長＝吉原食糧社長)は3月2日、香川県社会福祉総合センターで「瀬戸内はだか麦展示試食商談会 in香川」を開いた。大麦だけで出来ている「大麦ジュレ」に加えて、新商品として一般消費者向けに常温保存可能な「畑のジェラート」、業務用の「溶けない大麦アイス」を紹介した。同協議会は2022年7月設立され、瀬戸内エリア特産の大麦の一種である「はだか麦」の普及と新規需要拡大をもって生産振興につなげ