【Amazon 新生活セール】 先行セール：3月3日0時～ 開催 開催期間：3月6日0時～3月9日23時59分 Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール」先行セールの対象商品に、「シルバニアファミリー」シリーズの「赤い屋根の大きなお家 -屋根裏はひみつのお部屋-」Amazon限定モデルが追加された。 「赤い屋根の大きなお家 デラ