東海地方は、向こう1週間は雨の降る日が少なく、晴れて風が強く吹くなど、花粉が飛びやすい条件が揃うでしょう。スギ花粉の飛散ピークを迎え、「極めて多い」予想の日が多くなる見込みです。外出時に花粉を避けることを意識し、対策を万全にしてお過ごしください。今日4日(水)は広く晴れるが風が強いスギ花粉の飛散量増加今日4日(水)、雨を降らせた低気圧は関東沖にあり、本州付近は気圧の傾きが大きくなっています。東海地方は