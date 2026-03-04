NHK大阪放送局が制作する福祉番組『toi-toi』（NHK Eテレ）のスピンオフドラマ『わたしって、なに？』が3月5日午後8時から放送される。『toi-toi』では、毎回「問いを立てる人」が持ち寄ったテーマについて、さまざまなバックグラウンドを持つメンバーが対話を重ねながら「問い」を探求している。今回は、ドラマという形で「わたしって、なに？」という問いの答えを探していく。【写真】お遍路さんが今「感じていること」をカンち