日本テレビの水卜麻美アナ（38）が、4日放送の同局系『ZIP！』（月〜金前5：50）に生出演。中継先で動揺した気象予報士に、笑顔でフォローした。【写真】2019年…中村倫也と水卜麻美アナ“笑顔”の2ショット「ZIP！そら予報」のコーナーで、気象予報士の小林正寿が雨が降る中でリポート。関東の天気を伝える際、東京・汐留からの中継で「きのうから降っている雨がこの時間も降っています（5時56分時点）」「そして風がけっこ