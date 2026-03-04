馬場千春さんはある夜、小学5年生の娘・小春ちゃんから、学校で嫌がらせされていることを打ち明けられます。いじめかどうかはまだはっきりしないものの、馬場さんは念のため、学校に連絡することに……。※本稿は、漫画家・しろやぎ秋吾さんの著書『娘がいじめをしていました』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。* * * * * * *1話から読む登場人物前回はこちら明日の朝電話してみる母親の千春さんに「愛ちゃんに無視されて