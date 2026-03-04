3児の母でタレントの横澤夏子（35）が3日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。我が子の投薬について語った。この日は1歳の子供を育てるママとして、岡副麻希アナ、元AKB48の北原里英、元バレーボール女子日本代表の栗原恵さんが登場。意見交換や悩み相談で盛り上がった。1歳児にどのように投薬するかが話題に。MCの藤本美貴から「どうしてるの？」と横澤家の投薬方法を聞かれる場面があった。