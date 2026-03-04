ナイツ塙が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ナイツ塙会長の自由時間」に出演し、ＴＢＳ「水曜日のダウンタウン」のすごさを語った。同チャンネルは１日に配信。スタッフが塙に「今は１月２９日なんですけど『水曜日のダウンタウン』見ましたか？」と尋ねた。塙は「見たよ。高野でしょ」と、きしたかの・高野正成が１０メートル飛び込み台から飛び降りるチャレンジの回を見ていたことを話した。ネットで賛否があることを問わ