４日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、前日終値（５万６２７９円０５銭）に比べて２６００円超下落した。５万３６００円台で推移している。日経平均はイラン情勢の緊迫化を受け、今月２、３日で計２５００円超下落した。４日も下落が続いており、投資家がリスク回避の姿勢を強めている。