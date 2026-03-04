茨城県警本部＝水戸市水戸市のアパートで昨年12月31日、住人のネイリスト小松本遥さん（31）が殺害された事件で、小松本さんの車に取り付けられた位置情報の特定に使う紛失防止タグは、ナンバープレートの裏にテープで貼り付けられていたことが4日、捜査関係者への取材で分かった。茨城県警は、ストーカー規制法違反の疑いで再逮捕した元交際相手の会社員大内拓実容疑者（28）＝殺人罪で起訴＝が、小松本さんの居場所を把握し