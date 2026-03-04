反町隆史、大森南朋、津田健次郎のトリプル主演による＜青春回収ヒューマンコメディ『ラムネモンキー』（フジテレビ系、水曜午後10時〜）の第8話が3月4日に放送される。【写真】映研の４人目の部員、恵子は…脚本を手掛ける古沢良太さんは『コンフィデンスマンJP』や『リーガルハイ』などのヒット作で知られる。吉井雄太、藤巻肇、菊原紀介は、見た目も性格もバラバラな凸凹３人組。中学時代は映画研究部でカンフー映画制作に夢中