水谷豊さん主演の人気刑事ドラマ『相棒season24』（テレビ朝日系、水曜午後９時〜）の第18話「ドミノ」が3月4日、放送される。【写真】右京と薫は事件に興味を持ち…ゲスト出演は、豊田裕大さん、浜野謙太さん、田中幸太朗さん。「相棒」シリーズは今年誕生25周年。水谷豊さん演じる杉下右京と寺脇康文さん演じる亀山薫の黄金コンビは通算11シーズン目に突入した。＊以下、3月4日放送回のネタバレを含みます。第18話あらすじネット