断片的なひらがなを組み直して、ただ1つの共通点にたどり着く「ひらがなパズル」です。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□むやゆ□□けつ□□くちゅ□□ヒント：日が沈む頃、西の空が赤く染まる現象を何という？答えを見る↓↓↓↓↓正解：うや正解は「うや」でした。▼解説それぞれの言葉に「うや」を入れると、次のようになりま