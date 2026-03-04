Image: Amazon 小さくして、完成形。ほんとそう思って買いましたし、今もずーっとこのキーボードの虜。なんなら2台目をお迎えしてしまうくらいにヤられています。そう、ロジクールの名キーボード「MX Keys Mini」です。僕が買ったのは2年くらい前だった気がするんですが、あれから随分と物価も上がりました。今はもうあの値段じゃあ買えないだろうな…。 ロジクール MX KEYS mini KX7