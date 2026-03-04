コナミデジタルエンタテインメントは、「パワフルプロ野球」シリーズ最新作『パワフルプロ野球2026-2027』を6月11日にNintendo SwitchおよびPlayStation 4で発売することを発表した。 【画像あり】新しい大谷翔平のステータスをチェック！スクリーンショット一覧 今作は「2026 World Baseball Classic」の開催を記念し、同大会をテーマにしたモードやシナリオを搭載している。パッケー