【日本人歴代○○ランキング】1位5勝石井一久（2002年、ドジャース）2位4勝ダルビッシュ有（2012年、レンジャーズ）2位4勝今永昇太（2024年、カブス）4位3勝菅野智之（2025年、オリオールズ）ほか4人前回の打者編に続いて、今回は投手編。正解はメジャー1年目の4月末までに挙げた勝利数のランキングだ。1位石井一久歴代日本人投手の中で最も華麗な“スタートダッシュ”を決めた投手の一人が、2002年にドジャー