欧州サッカー界きってのスピードスターに、意外なニュースが舞い込んだ。 レアル・マドリーのキリアン・エムバペが運転免許を取得したと、３月３日付の『マルカ』紙が報じたのだ。27歳にしての“初免許”。これまで運転手付きで練習場入りしていた姿が知られていただけに、現地でも大きな関心を集めている。 同紙によれば、エムバペはすでに免許を取得済みで、「単独で公道を走る段階」に入っているという。現在ク