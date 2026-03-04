静岡県内の公立高校では3月4日から一斉に入学試験が始まりました。 【写真を見る】県内公立高入試始まる 1万6895人が挑む 平均志願倍率1.00倍 5日に面接、合格発表13日＝静岡 4日朝、静岡市葵区の科学技術高校では、受験生が緊張した面持ちで会場に入っていきました。 4日は午前に国語、数学、英語、午後に社会と理科、合わせて5教科の学力検査が実施されます。 県教育委員会によりますと、県内の公立高校93校の志願者数は1万6