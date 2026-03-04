JR東海によりますと、設備確認のため、4日午前11時半ごろから東海道線の豊橋～刈谷の上下線で運転を見合わせていましたが、午後0時20分ごろに運転再開しました。 【写真を見る】【交通情報】JR東海道線 豊橋～刈谷 上下線で運転再開 設備確認のため一時運転見合わせ