プロフィギュアスケーターの本田真凜（24）が4日、都内で行われた初プロデュースコスメ『Luarine』ブランドローンチ発表会に登場。高校を卒業した妹・紗来（18）を祝福し、姉妹愛を語った。【全身ショット】白のレースワンピで美脚を披露した本田真凜イベントのコーナーで“ピュアなもの”について聞かれた真凜は「妹たち」を挙げた。その上で紗来が高校を卒業したことを明かし、「本当におめでとう」と祝った。仲のいい姉妹