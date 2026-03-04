MIZYU（27）、RIN（24）、SUZUKA（24）、KANON（24）からなる4人組ダンスボーカルユニット・新しい学校のリーダーズが3日、公式Xを更新。SUZUKAの“別人級”ショットが公開され、ファンからは「なんか別人みたいだ…！」「誰か分からなかった」と反響が相次いでいる。【写真】印象ガラリ…メガネを外して儚げな表情を浮かべるSUZUKASUZUKA は12日発売の女性ファッション誌『GINZA』4月号で表紙と巻頭ファッションストーリーに