4日午後の東京株式市場で、日経平均株価は2600円以上値を下げ、5万3000円台まで下落しています。イランへの攻撃が始まった先月28日以降で、5000円以上値を下げた形です。イラン情勢の悪化に加え紛争の長期化が懸念され、投資家のリスク回避姿勢が継続しています。市場関係者は「ホルムズ海峡でタンカーが多く待機している間は、原油の需給ひっ迫感が意識され、下げ幅を拡大する可能性もある」としています。