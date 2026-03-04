3日夜、半年ぶりの皆既月食が各地で観測され、熊本でも、写真に収める人の姿がありました。皆既月食とは、太陽と月の間に地球が入い込んで一直線になった際、地球の影に月が入る現象です。 国内では半年ぶりの観測で昨夜は時折り、厚い雲が月を隠す時間があったものの、午後8時4分からおよそ1時間、熊本県内の各地で皆既月食がみられました。熊本市の二の丸広場には熊本城と皆既月食を撮影しようという人たちが集まりました。撮