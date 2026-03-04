「Live News days」では今週、「for THE NEXT」を共通テーマに、未来に向けたSDGs関連のニュースをお伝えします。4日は、空き家問題の解決に向けた新たな取り組みです。群馬・伊勢崎市にある空き家で行われているのは、キノコの栽培です。空き家を改修し、キノコ栽培ができる施設として再生されました。空き家問題は、人口減少と高齢化に伴って深刻化しています。2023年時点で、全国で約900万戸。30年前と比べるとほぼ2倍に増加し