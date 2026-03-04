歌手BoA（ボア）が、芸能事務所「BApalエンターテインメント」を設立した。このほど、SMエンターテインメントとの25年の契約を打ち切り、個人事務所を設立し、新たなスタートを予告した。同事務所は3日、BoAの今後の活動方針を明かし「BoAは、自らの音楽的方向性をより明確に実現するために新たな構造を選択した。今回の決定は、外見的な変化よりもアーティスト本来の色彩と内面に、より焦点を当てるための再編の一環です」と説明