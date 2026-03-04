◆ＷＢＣ強化試合阪神４―５日本（３日・京セラドーム大阪）ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンと阪神の強化試合が３日にテレビ朝日系で放送され、世帯平均視聴率１７・０％を記録したことが４日、ビデオリサーチの調べで分かった。（数字は関東地区）個人視聴率は１０・３％を記録。瞬間最高は午後８時１９分、世帯で２０・１％、個人１２・１％をマークした。試合前に放送された同局系「