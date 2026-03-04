テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２日、侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向けた３日の強化試合で阪神を５―４で破ったことを報じた。スタジオには、横浜、ソフトバンク、ヤクルトで活躍しＷＢＣに３度出場した内川聖一氏がゲスト出演した。ＷＢＣの侍ジャパンの日程と先発投手の予想を紹介。１次ラウンドで６日の初戦が台湾。２戦目は７日に韓国と対戦する