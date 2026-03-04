ニュージーランドラグビー協会は４日、同国代表の新監督にデイブ・レニー氏が就任することを発表した。「オールブラックス」は、今年初めにスコット・ロバートソン監督が退任。昨年の南半球４か国対抗では、４勝２敗の２位で南アフリカに２連覇を許していた。レニー氏は現在、日本のリーグワン１部の神戸で指揮を執っている。同氏は２０２０〜２３年にオーストラリア代表を率いた。神戸は今季、ここまで９勝１敗の２位につけ好