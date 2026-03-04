第84期順位戦（主催：朝日新聞社・毎日新聞社・日本将棋連盟）は、Ｃ級１組の最終11回戦の一斉対局が東西の将棋会館で行われました。このうち昇級候補同士の直接対決となった杉本昌隆八段―都成竜馬七段の一戦は112手で都成七段が勝利。終盤のピンチを乗り切り、自身初となるＢ級２組への昇級を勝ち取りました。○勝てば昇級の大一番３つの昇級枠をめぐり31名が争う今期のＣ級１組。７勝２敗の杉本八段と８勝１敗の都成七段が盤を