【Bandai Namco US：新作RPG発表】 3月6日8時に公開予定 Bandai Namco Entertainment Americaは、新作RPGを日本時間3月6日8時に発表する。 同社のYouTube公式チャンネルにて予告が公開され、映像ではファンタジー風のフィールドや剣と盾を背負ったキャラクターの後ろ姿が確認できる。 【Coming soon, a new RPG from Bandai Namco Entertainment】 A serenity