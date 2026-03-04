東京・渋谷を中心にカフェやバー、ライブハウスなどを展開するLD&Kは、2026年3月14日、大阪・北新地にカラオケスナック「The Closet（ザ・クローゼット）大阪北新地」をオープンする。LD&Kが運営する店舗としては全国41店舗目、関西では6店舗目となる。○渋谷発のスナック「The Closet」、大阪・北新地に3号店LD&Kは、飲食店の運営に加え、音楽制作やアーティストマネジメント、ライブハウス運営などを手がけるエンタ