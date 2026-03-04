ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）チェコ代表の日本での言動が、ファンの注目を集めている。「チェコでは全く知られていないのに、ここではスターのような扱い」今大会を国内独占配信する動画配信サービス「Netflix（ネットフリックス）」は2日、公式Xを更新し、チェコ代表の宮崎合宿の模様を公開した。チェコ代表は、宮崎県三股町で事前合宿を張り、大会本番に向け調整した。1次ラウンド・プールCに属し、日本、韓国、オ