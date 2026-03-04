3日夜は空を眺めた方も多かったと思います。 太陽と地球、月が一直線に並ぶ皆既月食。鹿児島でも観察会が開かれました。 「わーきれい！」 「見えた見えた月が見えた」 薩摩川内市のせんだい宇宙館には、家族連れや天文ファンなど100人以上が訪れました。きのう3日は午後7時前から部分食が始まりました。 その後、午後8時半すぎに月が影の中に最も入りこむ「食の最大」を迎えると太陽からのわずかな光を受け月が赤