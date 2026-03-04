鹿児島県内の公立高校の入学試験がきょう4日から始まりました。 鹿児島市の甲南高校では、定員288人に対し、412人が受験しています。初日の4日は、国語と理科、英語の試験が行われます。 県教育委員会によりますと、県内の公立高校入試は、推薦枠を除いた定員1万425人に対して7986人が出願しました。 全体の出願倍率は0.77倍で、16年連続で1倍を割り込みました。 あす5日は社会、数学、面接が予定されています。合格発表は今月